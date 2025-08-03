Müge Anlı yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son sezonu 27 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı.

Özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, gündemden düşmüyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonun kesin tarihi duyurulmamakla birlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Programın Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında yeniden ekrana döneceği tahmin ediliyor.

Öte yandan yeni sezonun Eylül'de başlaması beklenirken Müge Anlı, programda "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..." diye konuşmuştu.