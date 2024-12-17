Müge Anlı'da Habibe olayı nedir? 2005'ten beri kayıp olan annesini arıyor

17 Aralık 2024 13:45 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 13:54

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Habibe konusu sosyal medyada da gündem oldu. 2005 yılından beri kayıp olan annesini aramak için programa başvuran Habibe'nin annesinin nerede olduğu araştırılıyor.

Müge Anlı öfkeden deliye döndü! Yayına gelmedi, başka programın başvurusunu da iptal etti: Benden önce yoktu

Müge Anlı öfkeden deliye döndü! Yayına gelmedi, başka programın başvurusunu da iptal etti: Benden önce yoktu

Müge Anlı​ hafta içi her gün kayıp kişileri ve gizemli cinayetleri çözmek adına programa çıkıyor. 27 yaşındaki Habibe'nin annesini bulmak için başvurduğu bölümde yaşananlar ise izleyicinin gündemine yerleşti.

Habibe Bığrık'ın babası ile yüzleştiği anların görüntüleri oldukça konuşuldu.

MÜGE ANLI HABİBE OLAYI NEDİR, HABİBE BIĞRIK KİMDİR?

27 yaşında olan Habibe Bığrık, 2005 senesinden beri kayıp olan annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Annesinin bulunamayacağını bilerek gelen Habibe, babası ile yüzleşti. 3 kız kardeşin üvey annesi ile yaşadıkları ses getirirken annesini babasının öldürdüğünü iddia ediyor.

Nezaket Uyur'un kaybolmasının ardından babası Uyur'un eve başka isimler getirdiğini iddia etti. 3 kız kardeşin babası ile yüzleştiği anların yanında amcaları ile yaşadıkları da konuşuldu. Habibe, babasının annesini suçladığını ifade etti. Canlı yayına bağlanan baba, "Sizin babanız kim, onu bile bilmiyorum." dedi.

3 kız kardeşten biri olan Sebile, amcaları tarafından istismar edildiklerini söyledi. Yayına bağlanan amca ise iddiaları reddetti.

2005 yılından beri kayıp olan anne Nezahat Uyur'dan şu an için bir haber alınamadı.