Müge Anlı'nın yeni sezonu eylül başında ekranlarda olacak

07 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:49

16 sezondur devam eden Müge Anlı programı 28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yaptı.

ATV ekranlarında yayınlanan programın izleyicileri tarafından yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman başlayacağı ile ilgili kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak program 2023 yılında 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.

Programın yeni sezonunun 2024 yılında da eylül ayının başlarında başlaması bekleniyor.

Müge Anlı veya kanal tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.