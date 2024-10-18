Muğla Dalaman'da çıkan orman yangınında müdahaleler sürüyor

18 Ekim 2024 09:02 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:05

18 Ekim günü Muğla Dalaman'da başlayan orman yangınında çalışmalar devam ederken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Erken saatlerde başlayan Dalaman orman yangını nerede, neden çıktı merak ediliyor. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme işlemleri de devam ediyor.

Dün akşam başlayan Muğla​ son dakika orman yangınında çalışmalar henüz sonlanmadı.

Vatandaşların endişe ile söndürülmesini beklediği yangın Gökova Körfezi’nde başladı ve devam ediyor.

MUĞLA DALAMAN​ SON DAKİKA ORMAN YANGINI​ SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Dün akşam Muğla'da çıkan orman yangını Ortaca ve Dalaman ilçelerinde başladı.

Havadan ve karadan müdahaleler devam ederken Ortaca'da yangın kontrol altına alındı. Dalaman Taşbaşı köyünde ise alevler henüz kontrol altına alınamadı.

49 arazöz 15 su ikmal aracı 5 dozer ve 288 orman personeli karadan söndürmeye çalışırken sabahın erken saatleriyle beraber 6 uçak ve 1 helikopter de çalışmalara dahil oldu.

MUĞLA YANGIN NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

Dün akşamdan beri devam eden yangınlardan bir tanesi de Muğla Gökova Körfezi Turnalı bölgesinde çıktı. Sarp arazinin olduğu yangına 23 arazöz 6 su ikmal aracı 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ederken, 5 helikopter ve 1 uçak havadan müdahale ediliyor.

Muğla Milas Dibekdere Mahallesi yakınlarında da saat 05.40 civarında sebebi bilinmeyen yangın çıktı.

7 arazöz 2 su tankeri ve 45 personel karadan söndürme işlemleri devam ederken 1 helikopterde havadan destek veriyor.

MUĞLA BOZYAZI YANIGN SÖNDÜ MÜ?

Bozyazı ilçesinde erken saatlerde çıkan yangın bölgedeki seralara sıçraması önlenerek söndürüldü.

Tekmen Mahallesi Akdeniz mevkiindeki başlayan yangın ihbar üzerine ekiplerin yönlendirilmesiyle kontrol altına alındı. Meşelik ve tarım arazisinin zarar gördüğü alanlarda soğutma işlemleri de sürüyor.