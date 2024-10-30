Muğla deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve risk haritası 2024

30 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:36

Muğla'da bugün 3.0 şiddetinde deprem oldu. Erken saatlerde hissedilen sarsıntı sonrasında deprem bölgesi olup olmadığı da merak konusu oldu. AFAD risk haritasına göre Muğla'da fay hattı geçen yerler belirlendi.

Bugün Muğla​'da meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar kaçıncı derece deprem​ bölgesi olduğunu ve fay hattı​ geçen yerlerin neresi olduğunu araştırmaya başladı.

Kandilli Rasathanesi​ depremin şiddetini 3.0 olarak duyururken derinliği 4.4 km olarak ölçüldü.

MUĞLA DEPREM BÖLGESİ Mİ, KAÇINCI DERECE?

Muğla birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alırken diğer iller şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

MUĞLA'DA FAY HATTI VAR MI, NERELERDEN GEÇİYOR?

Dr. Murat Ersen Aksoy, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Muğla hakkında şu sözleri söylemişti.

“Ölüdeniz fayı bizim bölgemizde yer almayan bir fay. Türkiye’de yer almayan bir fay. Ölüdeniz fayı Doğu Anadolu fayının güneyinden devam eden bir fay. Suriye, Lübnan, İsrail üzerinden devam eden bir fay. Kuzey-Güney yönünde bir fay hattı burası aslında. Bu fay hattı üzerinde meydana gelen depremler Ölüdeniz fay hattında etki gösterebilir.

Stresini o fay üzerine yansıtmıştır. Bu fayların Muğla fayları ile ilgisi yok. Orada yaşanan depremler bizim Muğla civarındaki fayı etkilemez. Bizim Muğla civarında başlıca birkaç fayımız var. Aktif fay olarak haritalara göre Burdur Fethiye fay hattımız var, Gökova fayı, Muğla-Yatağan fayı ve Milas fayı. Bu dört ana fay sistemi bu bölgede etkin”

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 30 EKİM?

30 Ekim Çarşamba günü Muğla'da 3.0 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi aracılığıyla gün içerisinde sarsıntıların büyüklüğünü ve saatini öğrenebiliyoruz. Son veriler listesi şöyle:

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGELERİ NERELER?

İkinci derece deprem bölgeleri arasında Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum yer alıyor.