13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
 Sumru Tarhan

Muğla elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2 Aralık kesinti bilgileri

Muğla'da bugün meydana gelen elektrik kesintisi sonrası elektrikler ne zaman gelecek araştırıldı. Erken saatlerde başlayan arıza için ekipler çalışmalara başladı.

Muğla elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2 Aralık kesinti bilgileri
'nın birçok ilçesinde meydana gelen sonrasında vatandaşlar elektriklerin geleceği saati beklemeye başladı.

MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Karaçulha Mahallesi
Bitiş saati: 17:00

Kalem Mahallesi
Sek Mahallesi
Yoğunoluk Mahallesi
Dağpınar Mahallesi
Zeytin Mahallesi
Bayır Mahallesi
Çakıralan Mahallesi
Çamlıca Mahallesi
Dere Mahallesi
Gürceğiz Mahallesi
Hüsamlar Mahallesi
Pınar Mahallesi
Bağdamları Mahallesi
Akçakaya Mahallesi
Alatepe Mahallesi
Bitiş saati: 15:30

Muğla elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2 Aralık kesinti bilgileri

MUĞLA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Karadere Mahallesi
Kumluova Mahallesi
Bitiş saati: 16:00

KAVAKLIDERE

Menteşe Mahallesi
Bitiş saati: 16:00

Kızılyaka Mahallesi
(Kesinti ID 3386259) Bitiş saati: 16:30
(Kesinti ID 3386260) Bitiş saati: 16:30

MARMARİS

Adaköy Mahallesi
Bitiş saati: 15:00

Turgut Mahallesi
Bitiş saati: 15:00

Muğla elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2 Aralık kesinti bilgileri

BODRUM

Kızılağaç Mahallesi
Bitiş saati: 15:00

Akyarlar Mahallesi
Turgutreis Mahallesi
Bitiş saati: 16:00

MENTEŞE

Yeniköy Mahallesi (ID 3386685)
Bitiş saati: 12:00

Düğerek Mahallesi
Orhaniye Mahallesi
Ortaköy Mahallesi
(Bu üçü de aynı ID'de)
Bitiş saati: 12:00

Yeniköy Mahallesi (ID 3386687)
Kötekli Mahallesi
Bitiş saati: 12:00

KÖYCEĞİZ

Hamitköy Mahallesi
Bitiş saati: 16:30

ORTACA

Dereköy Mahallesi
Bitiş saati: 15:30

