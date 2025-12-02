Muğla elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2 Aralık kesinti bilgileri

Kategoriler
Muğla'nın birçok ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar elektriklerin geleceği saati beklemeye başladı.
Karaçulha Mahallesi
Bitiş saati: 17:00
Kalem Mahallesi
Sek Mahallesi
Yoğunoluk Mahallesi
Dağpınar Mahallesi
Zeytin Mahallesi
Bayır Mahallesi
Çakıralan Mahallesi
Çamlıca Mahallesi
Dere Mahallesi
Gürceğiz Mahallesi
Hüsamlar Mahallesi
Pınar Mahallesi
Bağdamları Mahallesi
Akçakaya Mahallesi
Alatepe Mahallesi
Bitiş saati: 15:30
Karadere Mahallesi
Kumluova Mahallesi
Bitiş saati: 16:00
KAVAKLIDERE
Menteşe Mahallesi
Bitiş saati: 16:00
Kızılyaka Mahallesi
(Kesinti ID 3386259) Bitiş saati: 16:30
(Kesinti ID 3386260) Bitiş saati: 16:30
MARMARİS
Adaköy Mahallesi
Bitiş saati: 15:00
Turgut Mahallesi
Bitiş saati: 15:00
BODRUM
Kızılağaç Mahallesi
Bitiş saati: 15:00
Akyarlar Mahallesi
Turgutreis Mahallesi
Bitiş saati: 16:00
MENTEŞE
Yeniköy Mahallesi (ID 3386685)
Bitiş saati: 12:00
Düğerek Mahallesi
Orhaniye Mahallesi
Ortaköy Mahallesi
(Bu üçü de aynı ID’de)
Bitiş saati: 12:00
Yeniköy Mahallesi (ID 3386687)
Kötekli Mahallesi
Bitiş saati: 12:00
KÖYCEĞİZ
Hamitköy Mahallesi
Bitiş saati: 16:30
ORTACA
Dereköy Mahallesi
Bitiş saati: 15:30