Muğla Köyceğiz'de orman yangınına müdahale sürüyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

01 Kasım 2024 16:31 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:35

1 Kasım Cuma günü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangını vatandaşları endişelendirirken nerede ve neden çıktığı merak edildi. Ekiplerin olay yerine hızlıca gitmesinin ardından son dakika Muğla yangınında çalışmalar başladı.

Bugün Muğla​'da çıkan orman yangınında dumanlar gökyüzüne yükselirken ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor. 1 Kasım Cuma günü çıkan yangının son durumuna dair bilgilendirme yapıldı. MUĞLA KÖYCEĞİZ SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? Köyceğiz'de çıkan yangın Otmanlar Mahallesi yakınlarında başladı. Sebebi henüz bilinmezken ihbarın üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, arazözler ile orman işçileri söndürme işlemlerine devam ediyor. Olay yerinden görüntüler şöyle: İlgili Haberler Hatay’da korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi Ankara'da palet deposunda yangın! Rüzgar nedeniyle alevler yayıldı