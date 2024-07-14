Muğla Marmaris açıklarında gezi teknesinde çıkan yangında 34 yolcu ve 3 mürettebat kurtarıldı

14 Temmuz 2024 18:39 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 18:39

Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan'ın Keçi Adası arasında seyahat eden bir ahşap gezi teknesinde yangın çıktı.

3 mürettebat ve 34 yolcusu bulunan tekne kısa sürede alev topuna döndü.

MUĞLA MARMARİS TEKNE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde meydana gelen tekne yangınında yolcular kurtulmak için denize atladı.

Denize atlayanlar çevrede bulunan diğer deniz araçları tarafından kurtarıldı.

Son aktarılan bilgilere göre 3 mürettebat 34 yolcu tahliye edildi.

Yanan gezi teknesinin ise denizden tahliyesi için Liman Başkanlığı tarafından bölgeye römorkör sevk edildi.