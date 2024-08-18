Muğla Menteşe ve Yatağan'da eş zamanlı çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor

18 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:05

Bugün öğle saatlerinde Muğla'da eş zamanlı olarak orman yangını çıktı.

Menteşe ilçesine bağlı olan Yeniköy mahallesi ve Yatağan ilçesine bağlı olan Yava mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak ediliyor.

MUĞLA MENTEŞE YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler tarafından yangını söndürmek için çalışmalar başlatıldı.

Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için ekipler çalışıyor.

MUĞLA YATAĞAN YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de sevk edildi.

Yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan çalışmalar başlatıldı.