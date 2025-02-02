Muğla ve Ege Denizi'nde neden deprem oluyor? Naci Görür konuyla ilgili açıklama yaptı

02 Şubat 2025 11:42 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 12:05

Ege Denizi'nin Muğla açıklarında son 2 gündür art arta 4 ve üzeri büyüklüğünde depremler meydana geldi. Vatandaşları korkutan ege denizindeki depremlerin neden olduğu ise Prof. Dr. Naci Görür tarafından açıklandı.

Ege Denizi ve Akdeniz'in Muğla açıklarında son 24 saat içerisinde peş peşe depremler meydana gelmeye başladı.

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 1 Şubat Cumartesi günü saat 15.51'de Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremin hemen ardından saat 16:29'da ise ikinci bir 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

2 Şubat 2025 Pazar günü ise Ege Denizi'nde yaşanan depremler devam etti. Bugün saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Muğla açıklarında olan depremler vatandaşları telaşlandırdı.

EGE DENİZİ'NDE NEDEN DEPREM OLUYOR?

Prof. Dr. Naci Görür yaşanan bu depremlerin Helen-Kıbrıs Yayı ile Ege Volkanik Yay Kuşağı'ndaki devam eden hareketlilik nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Helen Kıbrıs Yayı'ndaki dalma-batma süreci nedeniyle Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde çok sayıda depremin yaşandığı ifade edildi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün X (Eski Adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmediyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor. Sevgiyle"