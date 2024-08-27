Muğla Marmaris'te 3.3 ve 2.7 büyüklüğünde art arda deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi

27 Ağustos 2024 14:17 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:21

27 Ağustos Salı günü Akdeniz açıklarında olan deprem Muğla ve Aydın'dan da hissedildi.

Vatandaşlar tarafından Muğla'da deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde oldu sorularının cevabı merak ediliyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre Akdeniz'de 3.3 ve 2.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

4 ve 8 km altında gerçekleşen depremler saat 13.44 sıralarında oldu.

MUĞLA MARMARİS DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'nın özellikle Marmaris, Datça, Bodrum ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi.