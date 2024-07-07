Muğla'da bugün 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Aydın'dan da hissedildi

07 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:16

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem, Muğla, Aydın, Antalya gibi çevre illerden de hissedildi.

Sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi paylaşıldı.

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

7 Temmuz Pazar günü saat 16.55 sıralarında Akdeniz'de deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde olan depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.3 olarak açıkladı.

Depremin 5 km derinlikte denizde meydana geldiği belirtildi.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Aydın'dan hissedilen deprem aynı şekilde Muğla'dan da hissedildi.

Özellikle Datça ilçesinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha çok yaşadı.