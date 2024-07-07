Muğla'da bugün 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Aydın'dan da hissedildi
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
07 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:16
Bugün akşam saatlerinde doğru Aydın'da yaşayan vatandaşlar tarafından bir sarsıntı hissedildi. Vatandaşlar deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde gibi soruların cevaplarını araştırdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre deprem Akdeniz açıklarında gerçekleşti.
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem, Muğla, Aydın, Antalya gibi çevre illerden de hissedildi.
Sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi paylaşıldı.
AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?
7 Temmuz Pazar günü saat 16.55 sıralarında Akdeniz'de deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde olan depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.3 olarak açıkladı.
Depremin 5 km derinlikte denizde meydana geldiği belirtildi.
MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
Aydın'dan hissedilen deprem aynı şekilde Muğla'dan da hissedildi.
Özellikle Datça ilçesinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha çok yaşadı.
Kaynak: TGRT Haber