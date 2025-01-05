Muğla’da fay hattı var mı? Muğla deprem riski araştırılıyor
Muğla Menteşe'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgedeki aktif fay hatları ve deprem riski en çok arananlar arasına girdi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ardından ise bölgedeki deprem riski ve aktif fay hatları Google’da en çok arananlar arasına girdi.
MUĞLA’DA DEPREM RİSKİ VAR MI?
Muğla’da birinci derece deprem riskli olan bölgeler arasında yer alıyor.
Muğla’dan geçen aktif fay hatları ise Burdur- Fethiye, Gökova fayı, Muğla fayı, Yatağan ve Milas fayı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.