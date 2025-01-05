Muğla’da fay hattı var mı? Muğla deprem riski araştırılıyor

05 Ocak 2025 21:04 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 21:12

Muğla Menteşe'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgedeki aktif fay hatları ve deprem riski en çok arananlar arasına girdi.

Muğla​'nın Menteşe​ ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Depremin ardından ise bölgedeki deprem​ riski ve aktif fay hatları Google’da en çok arananlar arasına girdi.

MUĞLA’DA DEPREM RİSKİ​ VAR MI?

Muğla’da birinci derece deprem riskli olan bölgeler arasında yer alıyor.

Muğla’dan geçen aktif fay hatları ise Burdur- Fethiye, Gökova fayı, Muğla fayı, Yatağan ve Milas fayı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla​, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.