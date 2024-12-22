Muğla’da fay hattı var mı? Muğla deprem riski merak ediliyor

22 Aralık 2024 23:15 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 23:30

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgedeki aktif fay hatları ve deprem riski en çok arananlar arasına girdi.

Son dakika | Marmara deprem ile sarsıldı: Bu kez Tekirdağ

Son dakika | Marmara deprem ile sarsıldı: Bu kez Tekirdağ

Muğla’nın Datça açıklarında saat 22:09 civarı 4.7 büyüklüğünde yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin ardından ise bölgedeki deprem riski ve aktif fay hatları Google’da en çok arananlar arasına girdi.

MUĞLA’DA DEPREM RİSKİ VAR MI?

Muğla’da birinci derece deprem riskli olan bölgeler arasında yer alıyor.

Muğla’dan geçen aktif fay hatları ise Burdur- Fethiye, Gökova fayı, Muğla fayı, Yatağan ve Milas fayı.

BİRİNCİ DERECE DÖPREM BÖLELERİ NERELER?

MTA'nın güncellenmiş Diri Fay Haritası'na göre Muğla ile birlikte birinci derece deprem riski olan iller şöyle sıralanıyor:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Dersim, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.