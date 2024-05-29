Muğla'da öğrencilere toplu taşıma 1 TL oldu

29 May 2024 16:54 - Güncelleme : 29 May 2024 17:12

Muğla'da toplu taşıma kullanmak isteyen öğrenciler 12.5 TL ödüyordu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son açıklamaya göre öğrenciler için toplu taşıma ücreti 1 TL'ye düşürüldü.

İndirimli tarife Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu duraklarında geçerli olacak.

Belediye daha önce de üniversite ring ücretini 1 TL'ye düşürmüştü.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ise şöyle:

"Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda tüm öğrencilerimize sağladığımız desteklere bir yenisini daha ekledik.

Öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu hatlarını da 1 TL'ye düşürdük."