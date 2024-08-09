Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

09 Ağustos 2024 13:46 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:08

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının çıkma olasılığı da giderek artmaya başladı.

9 Ağustos Cuma günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

MUĞLA MARMARİS YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, yalancı Boğaz mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan eş zamanlı bir şekilde müdahale ediliyor.

MARMARİS AKSAZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye gönderilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

12 hava aracı, 2 iş makinesi 15 arazöz ve su tankeri ile söndürülen yangını soğutma çalışmaları ise devam ediyor.