Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın evleri tehdit ediyor

29 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:52

Bugün (29 Haziran) öğleden sonra saat 16.01'de Muğla'nın Milas ilçesine bağlı olan Burgaz Mahallesi'nde bulunan bir makilik alanda yangın başladı.

Yangın şiddetli rüzgar yüzünden kısa sürede büyüyerek yakınında bulunan evleri tehdit etmeye başladı.

Vatandaşlar tarafından yangının ne söndürülüp söndürülmediği ise merak ediliyor.

MUĞLA MİLAS YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çıkış nedeni tespit edilemeyen yangını söndürmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Müdürlüğü arazözleri ile bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Hem karadan hem havadan müdahaleler ile ekipler yangının yönünü değiştirerek evlere gelmesini önlemeye çalışıyor.

Yangın henüz ekipler tarafından kontrol altına alınamadı.