Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
31 Temmuz 2024 14:18 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:25
31 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürme çalışmaları devam ediyor.
Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının sayısı da artmaya başladı.
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı olan Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
MUĞLA ORTACA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından saat 12.17 sıralarında çıkan yangını söndürmek için ekipler tarafından havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
Orman yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.
Kaynak: TGRT HABER