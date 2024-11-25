Muhammed Cham kimdir? Trabzonspor’un yıldızı 5 gole de adını yazdırdı

25 Kasım 2024 23:25 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:47

Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Cham, Adana Demirspor’a karşı 5 gole de adını yazdırdı.

Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti!

Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti!

Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman?

Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig’de 13. Haftanın son maçında Trabzonspor​ ve Adana Demirspor​ kozlarını paylaştı.

Trabzonspor mücadeleyi 5-0 galibiyetle tamamladı.

MUHAMMED CHAM MAÇA DAMGA VURDU

Trabzonspor'un gollerine Muhammed Cham damga vurdu.

3. dakikada ağları bulan Muhammed Cham, Trabzonspor formasıyla ilk golünü de kaydetti.

Cham, 50. ve 54. dakikalarda Banza'ın gollerinde de asistleri yapan isim oldu.

78. ve 85. dakikalarda tekrar sahneye çıkan Muhammed Cham, maçın skorunu belirledi.

MUHAMMED CHAM KİMDİR?

Muhammed Cham Saracevic, 10 Şubat 2000’de Avusturya'nın Linz şehrinde doğdu.

Gine kökenli bir ailenin çocuğu ola Cham, Avusturya'da futbol eğitimi aldı ve yeteneklerini hızla geliştirdi.

Kariyerine Avusturya'nın WSG Tirol takımında başlayan Muhammed Cham, burada sergilediği etkileyici performansla adından söz ettirdi.