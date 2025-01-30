Muhammed Dayf kimdir? Hamas Kassam Tugayları liderinin öldürüldüğünü açıkladı
İsrail’in düzenlediği saldırıda Kassam Tugayları, liderleri Muhammed Dayf ve beraberindeki üst düzey 6 önemli komutanın öldüğünü açıkladı. Saldırının ardından Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Dayf araştırma konusu oldu.
Hamas tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda örgütün komuta kademesinden kritik isimler hayatını kaybetti.
İSRAİL’İN SALDIRISINDA KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?
Yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenler arasında şu isimler bulunuyor:
- Muhammed Dayf – Kassam Tugayları Kurmay Başkanı
- Mervan İsa – Taburlar Kurmay Başkan Yardımcısı
- Gazi Ebu Tamaa – Silah ve Savaş Hizmetleri Komutanı
- Raed Thabet – İnsan Kaynakları Komutanı
- Rafi Salameh – Han Yunus Tugayı Komutanı.
MUHAMMED DAYF KİMDİR?
Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın lideri olan Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri yani Dayf, İsrail’in uzun yıllardır peşinde olduğu isimlerden biriydi.
İsrail’in başına ödül koyduğu ve en çok aranan Filistinli isimlerden biri olan Muhammed Dayf, genellikle kamuoyuna açık bir şekilde görünmeyen birisiydi.