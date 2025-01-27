Muharrem İnce CHP’ye mi dönüyor? CHP’li milletvekili iddiaları ve görüşmeleri doğruladı

27 Ocak 2025 00:23 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 00:25

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye dönmek istediği iddiaları gündeme gelirken CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç iddiaların doğru olduğunu ancak hemen gerçekleşmeyebileceğini dile getirdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce​'nin CHP​'ye dönmek istediği ve gizli görüşmeler gerçekleştirildiği iddiaları kulislerde konuşulurken sürpriz bir açıklama geldi.

MUHARREM İNCE CHP’YE Mİ DÖNÜYOR?

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmek istediği iddialarını doğrulayarak, bunun hemen gerçekleşmeyebileceğini dile getirdi.

Bu doğrultuda Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​ ile görüştüğünü iddia edildi.

MUHARREM İNCE NEDEN CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim sürecinde yaşanan olaylardan ötürü Muharrem İnce partiden istifa etmeye karar vermişti.

Muharrem İnce, partiden istifa sürecinde “CHP adamı kanser eder” sözleriyle gündeme gelmişti.

İnce, partiden istifasından bir süre sonra ise Memleket Partisi’ni kurmuş ancak seçimlerde bir varlık gösterememişti.