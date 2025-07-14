Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Muhittin Böcek neden hastaneye kaldırıldı? Muhittin Böcek’in sağlık durumu ne?

Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muhittin Böcek neden hastaneye kaldırıldı? Muhittin Böcek’in sağlık durumu ne?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 18:17

nedeniyle rutin kontrol ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen ’in, son durumu merak konusu oldu.

Muhittin Böcek neden hastaneye kaldırıldı? Muhittin Böcek’in sağlık durumu ne?

MUHİTTİN BÖCEK NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde sağlık problemi gerekçesiyle revire başvurdu.

Muhittin Böcek bu kapsamda Covid’e yakalandığı dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle rutin kontrol ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Muhittin Böcek neden hastaneye kaldırıldı? Muhittin Böcek’in sağlık durumu ne?

MUHİTTİN BÖCEK’İN SON DURUMU NE?

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Muhittin Böcek’in, gerekli muayene ve testlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Sağlık durumu gayet iyi olan Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Muhittin Böcek kaç yaşında?
Muhittin Böcek 62 yaşındadır.
ETİKETLER
#tutukluluk
#sağlık sorunları
#Muhittin Böcek
#Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
#Rüşvet Soruşturması
#Antalya Şehir Hastanesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.