Muhittin Böcek neden hastaneye kaldırıldı? Muhittin Böcek’in sağlık durumu ne?

Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle rutin kontrol ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Muhittin Böcek’in, son durumu merak konusu oldu.

MUHİTTİN BÖCEK NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde sağlık problemi gerekçesiyle revire başvurdu.

Muhittin Böcek bu kapsamda Covid’e yakalandığı dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle rutin kontrol ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

MUHİTTİN BÖCEK’İN SON DURUMU NE?

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Muhittin Böcek’in, gerekli muayene ve testlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Sağlık durumu gayet iyi olan Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi.