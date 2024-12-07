Muhtemel ilk 11 kadrosuyla beraber bu akşam Fenerbahçe’de eksik olan isimler belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Aralık 2024 15:43 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 15:47

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında heyecan devam ederken muhtemel ilk 11 kadroları da netleşti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de eksik ve sakat olan isimler de belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de 7 Aralık Cumartesi akşamı Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabakada kimlerin eksik olduğu da netleşti. BU AKŞAM FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK? 7 Aralık akşamı oynanacak olan maçta sarı lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde yer almazken Çağlar Söyüncü'nün kadroda olup olmayacağı maç saatine yakın belli olacak. Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde bir sonraki müsabakada forma giyemeyecek. Muhtemel kadro şöyle: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, Dzeko BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR? Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan mücadele 19.00'da başlayacak. Canlı olarak takip etmek isteyenler Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. İlgili Haberler Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 361. Randevu! İşte muhtemel 11'ler Bu akşam Beşiktaş’ta kimler eksik? Muhtemel ilk 11 kadrosu gündemde