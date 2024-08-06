Mumcular Barajı'nda seviyenin düşmesi sebebiyle Bodrum'da 16 saatlik su kesintisi yaşanacak

06 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:02

Geçen yıl da su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle kapatılan Mumcular Barajı'nda seviye yeniden düştü. Baraj seviyesinde düşüş yaşanmasının ardından Bodrum'un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

BODRUM'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK 6 AĞUSTOS 2024?

Bodrum'da içme ve kullanma suyunun karşılandığı Mumcular Barajı'nda miktarın ölü hacme ulaşmasının ardından Devlet Su İşleri bazı mahallelerde suyu kesti.

19 bin 40 metreküp su tutma hacmine sahip, 32 metre gövde yüksekliğine sahip olan barajdaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle geçen sene de kesinti yaşanmıştı.

Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevatşakir mahallelerinde gerçekleşen plansız kesinti 20 saat sürerken Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde kesinti 16 saat sürecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Son yıllarda yaşanan kuraklık, artan su kullanımı, iklim değişikliğinin etkileri ve yağış rejimlerindeki değişiklikler nedeniyle kentimizdeki su kaynaklarında önemli kayıplar yaşanmıştır. Bu nedenle Bodrum başta olmak üzere birçok ilçemizin su kaynaklarında düşüşler gözlenmektedir.

Bu kapsamda Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü Bodrum'a iletilen suyu kesmek zorunda kalmıştır. Bu düzenlemeler nedeniyle Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevatşakir mahallelerinde 20 saat; Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacaktır”

BODRUM SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTER?

Mumcular Barajı'nda seviyenin azalmasının ardından Geyik Barajı'ndan takviye yapılacağı şu açıklamayla belirtildi:

“Mumcular Barajı'nın kapatılması ile birlikte Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisimizde Geyik Barajı'ndan su alacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların ardından Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisimize Geyik Barajı'ndan su alınacak olup belirtilen bölgelere su verilmeye başlanacaktır.

Mumcular Barajı'nın kapatıldığı bu süreçte vatandaşlarımızın suyu daha tasarruflu kullanmaları hayati önem taşımaktadır. Bizler MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerek yer altı gerek yer üstü su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi, ilave projeler ile Bodrum'un sorununun çözülmesi adına çalışmalarımızın sürdüğünün bilinmesini isteriz. En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek yarımadanın su sıkıntısını ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız”