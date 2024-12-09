Münbiç nerede? Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası temizlendi

09 Aralık 2024 11:18 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:22

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği Münbiç’i kurtararak bölgedeki en büyük terör yuvalarından birini temizledi. Bu gelişmeyle birlikte Münbiç’in stratejik önemi yeniden gündeme geldi.

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Operasyon kapsamında Münbiç​'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren Suriye​ Milli Ordusu (SMO), ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

MÜNBİÇ NEREDE?

Münbiç, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Halep vilayetine bağlı bir şehirdir. Bu şehir, Fırat Nehri’nin batısında, Halep’in yaklaşık 85 kilometre kuzeydoğusunda bulunur. Münbiç, stratejik konumu nedeniyle bölgedeki önemli yolların kesişim noktasında yer alır.

MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

Münbiç, Stratejik konumu nedeniyle, bölgedeki önemli ticaret yollarının kesişim noktasında bulunur. Münbiç’i önemli kılan bir diğer nedenler ise şu şekildedir;

Terör Koridoru Planlarının Kilit Noktası:

PKK/YPG, Münbiç’i Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e uzanan bir terör koridorunun parçası olarak görüyordu. Türkiye’nin operasyonları bu planlara büyük darbe indirdi.

Uluslararası Taahhütler:

ABD: DEAŞ’tan temizlenen Münbiç’in PKK/YPG’den arındırılacağı taahhüt edilmiş ancak bu gerçekleşmemişti.

Rusya: 2019’daki Barış Pınarı Harekatı sırasında Münbiç’in terör örgütünden temizleneceği yönünde mutabakata varıldı ancak örgüt tamamen bölgeden çekilmedi.

Türkiye’nin Güvenlik Stratejileri:

Türkiye, Münbiç’in kontrolünü sağlayarak Fırat Kalkanı ve diğer operasyonlarla bölgedeki sınır güvenliğini artırmayı hedefledi. Münbiç, Afrin-Tel Rıfat hattındaki bağlantı hazırlıklarını boşa çıkaran kritik bir adım oldu.

MÜNBİÇ OPERASYONUNUN TÜRKİYE YÖNÜ

Suriye Milli Ordusu’nun son operasyonuyla birlikte Münbiç’in batısındaki Üreyme beldesi ve kuzeydeki Um Dadat köyü, terör örgütünden arındırıldı. İlçenin kuzey ve batı hatlarından giren Suriye Milli Ordusu​ (SMO), bölgenin kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Münbiç’in terör örgütlerinden temizlenmesi, bölgedeki dengeleri değiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin operasyonları sayesinde Suriye’deki güvenlik stratejileri başarıyla uygulanmaya devam ediyor.