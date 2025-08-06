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 | Erdem Avsar

Murat Çalık’ın son durumu ne cezaevine mi gönderilecek?

Hastanede yürütülen tedavi ve tetkik işlemleri tamamlanan Murat Çalık'ın yeniden cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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Murat Çalık’ın son durumu ne cezaevine mi gönderilecek?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 19:26

'ne yönelik bir soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmişti.

Yaklaşık 19 gündür tedavi altında olan Çalık'ın hastanedeki süreci tamamlandı.

Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ve geçmişi bulunan Murat Çalık'ın tahliye talebi, 'nun vereceği nihai kararı beklerken, hastanedeki işlemleri tamamlanarak cezaevine sevk edilecek.

Murat Çalık’ın son durumu ne cezaevine mi gönderilecek?

Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin tahliye talebi, hastane tarafından hazırlanan raporla değerlendirme aşamasına geçti.

Ancak süreç, Adli Tıp Kurumu'nun devreye girmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Adli Tıp Kurumu, mevcut raporları yeterli bulmayarak biyopsi işleminin yeniden yapılması yönünde bir karar aldı.

Bu nedenle Çalık'ın tahliye edilip edilmeyeceği, kurumun hazırlayacağı nihai rapora bağlı olacak.

Öte yandan Hastanede yürütülen tedavi ve tetkik işlemleri tamamlanan Murat Çalık'ın yeniden cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Çalık, İzmir'deki Buca Cezaevi'ne nakledilecek.

Belediye Başkanı Çalık'ın tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

Gözler, Adli Tıp Kurumu'nun biyopsi sonuçlarını değerlendirerek sunacağı rapora ve bu rapor doğrultusunda verilecek hukuki karara çevrildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Murat Çalık neden tutuklandı?
Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanmıştır.
ETİKETLER
#adli tıp kurumu
#beylikdüzü
#istanbul büyükşehir belediyesi
#tutuklama
#kanser
#sağlık sorunu
#Murat Çalık
#Aktüel
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