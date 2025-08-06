Murat Çalık’ın son durumu ne cezaevine mi gönderilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmişti.
Yaklaşık 19 gündür tedavi altında olan Çalık'ın hastanedeki süreci tamamlandı.
Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ve kanser geçmişi bulunan Murat Çalık'ın tahliye talebi, Adli Tıp Kurumu'nun vereceği nihai kararı beklerken, hastanedeki işlemleri tamamlanarak cezaevine sevk edilecek.
Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin tahliye talebi, hastane tarafından hazırlanan raporla değerlendirme aşamasına geçti.
Ancak süreç, Adli Tıp Kurumu'nun devreye girmesiyle yeni bir boyut kazandı.
Adli Tıp Kurumu, mevcut raporları yeterli bulmayarak biyopsi işleminin yeniden yapılması yönünde bir karar aldı.
Bu nedenle Çalık'ın tahliye edilip edilmeyeceği, kurumun hazırlayacağı nihai rapora bağlı olacak.
Öte yandan Hastanede yürütülen tedavi ve tetkik işlemleri tamamlanan Murat Çalık'ın yeniden cezaevine gönderilmesine karar verildi.
Çalık, İzmir'deki Buca Cezaevi'ne nakledilecek.
Belediye Başkanı Çalık'ın tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.
Gözler, Adli Tıp Kurumu'nun biyopsi sonuçlarını değerlendirerek sunacağı rapora ve bu rapor doğrultusunda verilecek hukuki karara çevrildi.