Murat Lütem Beyrut Büyükelçisi olarak atandı

29 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:17

Şebnem İncesu Bern Büyükelçisi olarak görevlendirildi

Şebnem İncesu Bern Büyükelçisi olarak görevlendirildi

İlhan Saygılı Belgrad büyükelçisi olarak görevlendirildi

İlhan Saygılı Belgrad büyükelçisi olarak görevlendirildi

29 Ağustos 2024 tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı duyuruyla Türkiye’nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevleri bildirildi.

BEYRUT LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Bakan Fidan’ın yaptığı bildiriyle birlikte Beyrut (Lübnan) Büyükelçiliğine, Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in oğlu İkili İlişkiler Kuzey Amerika Genel Müdürü Murat Lütem getirildi.

MURAT LÜTEM KİMDİR?

1969 yılında Ankara’da dünyaya gelen Murat Lütem, üniversite hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başlayarak 1993 yılında mezun oldu.

Mezun olduğu yıl Dışişleri Bakanlığı’nda kariyerine başlayan Lütem, 2001 yılından 2003 yılına kadar dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in özel kalem müdür yardımcılığı görevini yaptı.

2007 yılında 3 sene boyunca Abdullah Gül’ün dışişleri danışmanı olarak görev yapan Murat Lütem, sonrasında Harvard Üniversitesi Weatherhead Merkezi’nde araştırmacı olarak yer aldı.

2013 yılına kadar Boston Başkonsolosu olarak görev yapan Murat Lütem, 3 sene boyunca Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun özel müşavirliği yaptı.

2016 yılı itibarıyla Singapur Büyükelçisi olarak atanan Lütem, bu görevinin ardından İkili İlişkiler Kuzey Amerika Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in oğlu olan Murat Lütem 29 Ağustos 2024 tarihinde Beyrut (Lübnan) Büyükelçisi olarak atandı.