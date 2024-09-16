Murat Nuri Demirbaş, 2023'te MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine geldi

16 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:17

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gündeme gelmesiyle beraber kimdir, nereli merak edilmişti.

Dün Bahçeli'yi ziyaret etti, bugün görevini bıraktı! MHP'li Murat Nuri Demirbaş istifa etti

Dün Bahçeli'yi ziyaret etti, bugün görevini bıraktı! MHP'li Murat Nuri Demirbaş istifa etti

Murat Nuri Demirbaş, dün MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'yi ziyaret etmişti.

Bugün görevinden ayrılmasıyla gündeme gelen Demirbaş'ın neden istifa ettiği araştırılırken isimden açıklama geldi. Sağlık sorunlarından dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu.

MURAT NURİ DEMİRBAŞ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1984 yılında Gebze​'de dünyaya gelen isim Gebze STFA Lisesinden mezun oldu. 2009-2011 aralığında MHP Gebze ilçe yöneticiliği, 2011-2012 MHP Kocaeli​ il yöneticiliği yaptı.

2012 yılında MHP Darıca İlçe Başkanlığını yapan Demirbaş, evli ve 3 çocuk sahibi. Köşklüçeşme Spor, Tayfun Spor, Sultan Orhan Spor Kulüplerinde başkanlık yaptı.

Gebze Fırtına Trabzonsporlular Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan isim 24 Eylül 2023 Pazar günü yapılan 14. Olağan il kongresinde İl Başkanlığı görevine gelmişti.

MURAT NURİ DEMİRBAŞ İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

Demirbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Kıymetli ülküdaşlarım ve değerli hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi​ Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden ötürü ve bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum" açıklaması ile istifa ettiğini açıkladı.