Murat Şahin kimdir? Hatayspor’un yeni teknik direktörü oldu

14 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:50

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor, Galatasaray maçı öncesi teknik direktörlük görevine Murat Şahin’in getirildiğini açıkladı. Murat Şahin’in kariyeri Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Hatayspor-Galatasaray maç biletinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! Bu hafta Süper Lig'de karşılaşacaklar

Hatayspor-Galatasaray maç biletinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! Bu hafta Süper Lig'de karşılaşacaklar

Galatasaray'ın en son ne zaman kırmızı kart gördüğü gündem oldu

Galatasaray'ın en son ne zaman kırmızı kart gördüğü gündem oldu

Hatayspor​, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşıldığını resmi bir açıklamayla ilan etti.

Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, Murat Şahin ile bir araya gelerek anlaşmayı sağladı.

HATAYSPOR’DAN MURAT ŞAHİN AÇIKLAMASI

Anlaşma sağlanmasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

MURAT ŞAHİN KİMDİR?

Murat Şahin futbola amatör olarak İstanbul'da Göztepe Hilal Spor'da başladı.

17 yaşında Fenerbahçe​'ye geçti ve 18 yaşında profesyonel oldu.

2012-13 sezonunda Eyüpspor'da teknik direktör olarak görev aldı.

Ayrıca, Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alarak yardımcı antrenörlük yaptı.