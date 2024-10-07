Murat Yakupoğlu'nun ölüm sebebinin Selçuk A.'nın eski eşiyle evleneceği dedikodularının olduğu iddia edildi

07 Ekim 2024 11:27 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:29

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun öldürüldüğü haberleri vatandaşları üzerken neden öldüğü de gündeme geldi. Makamında 5 mermi ile vurulan Murat Yakupoğlu kimdir, nerelidir merak konusu oldu.

Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Tarım Müdürlüğü binasında yaşanan acı olayın detayları konuşuluyor. Marmara​ ilçesinde makamında 5 mermi ile vurularak hayatını kaybeden Yakupoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MURAT YAKUPOĞLU KİMDİR?

Yakuoğlu, Balıkesir’in Marmara ilçesinde İlçe Tarım Müdür Vekili olarak görev alıyordu.

BALIKESİR​ MARMARA İLÇE TARIM MÜDÜR VEKİLİ MURAT YAKUPOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Tarım Müdürlüğü binasındaki makamında ilen 5 mermi ile vurulan Yakupoğlu, odasında bulundu.

Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayetin Selçuk A.'nın işlediği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ölüm nedenine dair birçok iddia ortaya atılırken bir tanesi de Selçuk A.’nın Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu’nu eski eşiyle evleneceği dedikoduları oldu.