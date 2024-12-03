MÜSAİD Başkanı Mahmut Asmalı ne iş yapıyor? Asgari ücret açıklaması yeniden gündeme geldi

03 Aralık 2024 14:01 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:12

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin gündeminde yer alan asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. "% 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadesinin ardından hayatına dair bilgiler ve özel hayatı vatandaşın gündemine yerleşti.

Asgari ücret zammı için iş dünyası tavrını koydu: "Bu orandan fazla artış doğru değil"

Asgari ücret zammı için iş dünyası tavrını koydu: "Bu orandan fazla artış doğru değil"

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Mahmut Asmalı'nın şirketleri ve özel hayatı merak ediliyor.

Türkiye​'nin gündeminde yer alan asgari ücret​ konusu ile ilgili yapılan açıklamalar sonrasında ne iş yaptığı da yeniden konuşuldu.

MAHMUT ASMALI KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

1967 senesinde Rize​'de doğan isim ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlarken üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

Kariyerine saha mühendisi olarak başladıktan sonra 1989-1998 aralığında özel sektörde Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

1998 senesinde çalıştığı yerden ayrılarak arkadaşı ile Akyapı İnşaat’ı kurdu.

MAHMUT ASMALI EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

MÜSİAD üyesi olan isim çeşitli alanlarda görev aldı. MÜSİAD’da 2009-2011 yılları arasında İnşaat Sektör Kurulu Başkanı, 2013-2017 yılları arasında MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-2019 yılları arasında MÜSİAD Genel Başkan Vekili ve 2019-2021 yılları arasında ise MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı olarak görev alan isim 2021 yılı Eylül ayında gerçekleşen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan seçildi.

Asmalı evli ve 5 çocuk babası.