Muslera 3 maç ceza aldığı için RFS ve Elfsborg maçlarında oynamayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:23

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Muslera'nın kaç maç ceza aldığı RFS karşılaşması öncesinde gündem oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Muslera'nın RFS ve Elfsborg maçlarında neden oynamayacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray 3 Ekim 2024 tarihinde RFS ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Muslera forma giymeyecek. Taraftarlar tarafından Muslera'nın neden oynamadığı ve kaç maç ceza aldığı merak ediliyor. MUSLERA GALATASARAY-RFS MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK? Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off müsabakaları kapsamında oynanan Galatasaray-Young Boys maçında kırmızı kart gördü. Bu sebepten dolayı ceza alan deneyimli file bekçisi sarı-kırmızılıların RFS deplasmanında forma giymeyecek. MUSLERA KAÇ MAÇ CEZA ALDI? Muslera, Young Boys maçında yaptığı hareketten dolayı 3 maç men cezasına çarptırıldı. Galatasaray'ın RFS maçının yanı sıra Elfsborg ile 23 Ekim 2024 tarihinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da forma giymeyecek. Tottenham karşılaşmasında ise Muslera'nın bir sakatlık durumu olmadığı taktirde oynaması bekleniyor. İlgili Haberler Osimhen sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Avrupa maçında oynamayacak