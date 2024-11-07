Muslera Galatasaray'dan gidiyor mu? Takımdan ayrılacağı iddia edildi

07 Kasım 2024 11:04 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:19

2013 yılından beri sarı kırmızılı ekipte yer alan Fernando Muslera, taraftarın sevgisini kısa sürede kazandı. Sezon sonu ülkesine döneceği hakkında çıkan iddiaların ardından taraftarlar Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

Uzun süredir Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağına dair çıkan iddialar taraftarı üzdü.

Galatasaray'da bulunduğu süre zarfında birçok başarıda büyük rol oynayan kalecinin sezon sonunda ülkesine döneceği iddia ediliyor.

MUSLERA GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU, GİTTİ Mİ?

Uruguaylı başarılı kalecinin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Bu nedenle taraftarın gözü sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceğine çevrildi.

Son günlerde spor camiasında Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddialar yer alıyor. Şu an için herhangi bir ayrılık açıklaması olmazken sezon sonunda ülkesine dönebileceği söyleniyor.

Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda Muslera ile ilgili "Muslera, Galatasaray'dan gittikten sonra tercihini hangi ülkeden yana kullanacak? Çünkü şu var; ailevi problemleri olduğu için her şey olabilir" sözlerini söylemişti.

Muslera, Süper Lig'de 2-1'lik skorla galip oldukları Beşiktaş karşılaşmasının ardından "Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz"

Geçtiğimiz haftalarda Okan Buruk'un Muslera hakkında açıklamaları ise şöyle olmuştu:

Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini... Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci"

MUSLERA GALATASARAY'A NE ZAMAN GELDİ?

2011 senesinde 6,75 milyon € karşılığında takıma transfer olan Muslera, yedi Süper Lig şampiyonluğu, dört Türkiye Kupası ve altı Süper Kupa dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.

Takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu olan Muslera, Türkiye ve Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanına sahip.