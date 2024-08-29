Muslera sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü

29 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:44

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu kapsamında oynanan Galatasaray ve Young Boys arasındaki rövanş mücadelesinde file bekçisi Fernando Muslera kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından taraftarlar Muslera neden kırmızı kart gördü sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

FERNANDO MUSLERA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Sarı-kırmızılıların rövanş maçında Young Boys, 87. dakikada yaptığı kontratakta Alan Virginius ile golü buldu.

Muslera, gol sevinci yaşan Alan Virginius'a yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşen olay UEFA Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Fanatik'in haberine göre UEFA Disiplin Talimatı'nda yer alan "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddeye göre yargılanacak olan Muslera'nın 3 ila 5 maç arasında ceza alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların file bekçisinin cezası hakemin raporunun ardından kesinleşecek.