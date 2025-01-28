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Mustafa Alper Avcı kimdir? Manchester City'den Adana Demirspor'a yeni hoca

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Ocak 2025 18:21 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 18:40
Mustafa Alper Avcı kimdir? Manchester City&#039;den Adana Demirspor&#039;a yeni hoca

Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni hocasını Manchester City'de buldu. Takımdan yapılan açıklamada Mustafa Alper Avcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Mustafa Alper Avcı’nın kariyeri araştırma konusu oldu.

Adana Demirspor teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırmasının ardından sürpriz bir anlaşmaya imza attı.

Mustafa Alper Avcı kimdir? Manchester City'den Adana Demirspor'a yeni hoca - 1. Resim

MANCHESTER CİTY'DEN ADANA DEMİRSPOR'A

Adana Demirspor, Manchester City’de görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi ve kısa süre içinde kendisini Adana Demirspor'un başına geçirecek imzayı atacak.

Mustafa Alper Avcı kimdir? Manchester City'den Adana Demirspor'a yeni hoca - 2. Resim

MUSTAFA ALPER AVCI KİM?

Mustafa Alper Avcı, 1981 İzmir doğumlu.

2004 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırıp antrenörlük hayatına başladı.

Avcı kariyerinde; Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor, Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yaparken, Chorley'de altayapı koordinatörlüğü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörlüğü görevini üstlendi.

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Kaynak: TGRT Haber

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