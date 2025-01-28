Mustafa Alper Avcı kimdir? Manchester City'den Adana Demirspor'a yeni hoca

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

28 Ocak 2025 18:21 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 18:40

Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni hocasını Manchester City'de buldu. Takımdan yapılan açıklamada Mustafa Alper Avcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Mustafa Alper Avcı’nın kariyeri araştırma konusu oldu.