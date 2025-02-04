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Mustafa Banza kimdir? Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan askerin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 21:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 22:00

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022 şehit olan Mustafa Banza’nın naaşına 3 yıl sonra ulaşıldığı belirtildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütünün roket saldırısında şehit düşen naaşı bulunamamış olan Mustafa Banza’nın naaşının 3 yıl sonra bulunduğu açıklandı.

Mustafa Banza kimdir? Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan askerin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı - 1. Resim

MUSTAFA BANZA KİMDİR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak tarihinde ulaşılmıştır.”

Mustafa Banza kimdir? Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan askerin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı - 2. Resim

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Düzceli şehit  Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın şehadet haberi, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik tarafından anne Döndü ve baba Ramazan Bazna'ya iletildi.

Düzce Belediyesi ekipleri de Mustafa Bazna'nın ailesinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ile donattı.

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Kaynak: TGRT Haber

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