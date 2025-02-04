Mustafa Banza kimdir? Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan askerin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütünün roket saldırısında şehit düşen naaşı bulunamamış olan Mustafa Banza’nın naaşının 3 yıl sonra bulunduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak tarihinde ulaşılmıştır.”