Mustafa Berat Kasımoğlu kimdir? Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapıyordu

Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Kararın, yürütülen disiplin soruşturması kapsamında alındığı duyuruldu. Ardahan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Berat Kasımoğlu’nun Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 5 Mart 2026 tarihi itibarıyla Yozgat Vali Yardımcılığı görevine görevlendirildiği hatırlatıldı.

Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyledir:

''Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05.03.2026 tarihi itibariyle Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun’un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır''

MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU KİMDİR?

Mustafa Berat Kasımoğlu 1990 yılında İstanbul Eminönü’nde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Eyüp Topçular İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Kasımoğlu, lise öğrenimini Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi’nde sürdürdü. Eğitim hayatının bu döneminin ardından üniversite öğrenimine başladı.

Üniversite eğitimine Kocaeli Üniversitesi’nde başlayan Mustafa Berat Kasımoğlu, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde öğrenimini tamamladı. 2014 yılında mezun olan Kasımoğlu, kamu yönetimi alanında aldığı eğitim sonrasında kamu görevine yöneldi.

2016 yılında gerçekleştirilen 105. dönem kaymakamlık sınavını kazanan Mustafa Berat Kasımoğlu, Temmuz 2017’de Kahramanmaraş’ta staj sürecine başladı. Staj döneminin ardından Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde ve Trabzon’un Of ilçesinde kaymakam refikliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Giresun’un Dereli ilçesinde vekaleten görev yaptı.

MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU EVLİ Mİ, NERELİ?

Mustafa Berat Kasımoğlu, İstanbul’un Eminönü ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının büyük bölümünü İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için farklı şehirlerde eğitim aldı. Kamu görevine başlamasının ardından Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yaptı.

Kaymakamlık mesleğine adım attıktan sonra farklı ilçelerde görev alan Mustafa Berat Kasımoğlu, kariyeri boyunca çeşitli idari görevlerde bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın 2019 tarihli kararnamesiyle Ordu’nun İkizce ilçesine kaymakam olarak atandı ve bu görevine başladı.

2021 yılında yayımlanan kararname ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevine getirilen Mustafa Berat Kasımoğlu, daha sonra Ardahan’da vali yardımcısı olarak görev yaptı. 5 Mart 2026 tarihinde Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yürütürken Yozgat Vali Yardımcılığına görevlendirildiği bildirilmişti. Son olarak Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu’nun görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Mustafa Berat Kasımoğlu’nun nereli olduğu ve medeni durumu ile ilgili biyografisinde bilgi yer almamaktadır.