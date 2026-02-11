Mustafa Çiftçi kimdir, nereli? Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

Resmi Gazete’de yer alan kararın ardından İçişleri Bakanlığı’nda görev değişimi resmiyet kazandı. Yayımlanan atama kararıyla birlikte kamuoyunun dikkati, yeni görevlendirilen ismin mesleki geçmişine çevrildi. İşte yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında bilgiler ve atama kararları…

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI KİM?

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Aynı karar kapsamında Adalet Bakanlığı’na da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Mustafa Çiftçi, bu atamayla birlikte İçişleri Bakanlığı görevini devraldı. Daha önce farklı illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan ve uzun süre merkezi idarede çeşitli kademelerde çalışan Mustafa Çiftçi, son olarak Erzurum Valiliği görevini yürütüyordu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra’da, lise öğrenimini ise Konya’da tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde sürdüren Çiftçi, 1995 yılında mezun oldu.

1996 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı.

TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerini de üstlenen Mustafa Çiftçi, akademik çalışmalarına da devam etti. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını 2007 yılında tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Çiftçi, 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesi’ni bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğrenimini sürdürüyor. İngilizce ve Arapça bilen Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.