Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Mustafa Çiftçi kimdir, nereli? Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

Yeni İçişleri Bakanı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi oldu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararıyla kabinede önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. Aynı kararla Adalet Bakanlığı’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atanırken, İçişleri Bakanlığı görevine de Vali Mustafa Çiftçi atandı. Mustafa Çiftçi kimdir? İşte Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin hayatı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mustafa Çiftçi kimdir, nereli? Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 00:34

Resmi Gazete’de yer alan kararın ardından İçişleri Bakanlığı’nda görev değişimi resmiyet kazandı. Yayımlanan atama kararıyla birlikte kamuoyunun dikkati, yeni görevlendirilen ismin mesleki geçmişine çevrildi. İşte yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında bilgiler ve atama kararları…

Mustafa Çiftçi kimdir, nereli? Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI KİM?

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Aynı karar kapsamında Adalet Bakanlığı’na da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Mustafa Çiftçi kimdir, nereli? Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

Mustafa Çiftçi, bu atamayla birlikte İçişleri Bakanlığı görevini devraldı. Daha önce farklı illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan ve uzun süre merkezi idarede çeşitli kademelerde çalışan Mustafa Çiftçi, son olarak Erzurum Valiliği görevini yürütüyordu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra’da, lise öğrenimini ise Konya’da tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde sürdüren Çiftçi, 1995 yılında mezun oldu.

1996 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı.

TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerini de üstlenen Mustafa Çiftçi, akademik çalışmalarına da devam etti. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını 2007 yılında tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Çiftçi, 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesi’ni bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğrenimini sürdürüyor. İngilizce ve Arapça bilen Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.

ETİKETLER
#Politika
#Son Dakika
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.