Mustafa Dalcı kimdir? Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü

28 Kasım 2024 18:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:31

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü olan Mustafa Dalcı'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor.

Serkan Damla ile yollarını ayıran Adana Demirspor​, yeni teknik direktörünü belirledi.

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar anlaştı.

MUSTAFA DALCI KİMDİR?

Eski bir futbolcu olan Mustafa Dalcı, 1 Temmuz 1973 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

Amatör bir futbolcu olan Dalcı 1. Lig'de Ankaraspor​'un başına geçti ve MKE Ankaragücü​'nde geçici teknik direktör olarak görev yaptı.

Mustafa Dalcı, 23 Ocak 2021 tarihinde Ankaragücü ile 1,5 yıl sözleşme imzaladı.

2022’de oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından istifa etti.

GENÇLERBİRLİĞİ, MANİSA VE BODRUM FK

14 Kasım 2022'de Gençlerbirliği'ni çalıştırmaya başlayan tecrübeli hoca, hükmen kazanılan bir maç haricinde biri Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet almasının ardından takımdan ayrıldı.

28 Aralık 2023 tarihinde Mustafa Dalcı’nın Manisa FK'nın teknik direktörlük görevine getirildiği açıklandı.

2024 tarihindeki Bodrum FK yenilgisi sonrasında da kulüp ile yollarını ayırdı.