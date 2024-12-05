Mustafa Güzel kimdir? Karkamış Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti
Gaziantep'in Karkamış ilçesi belediye başkanı Mustafa Güzel, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ederek AK Parti’ye geçeceğini açıkladı.
Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Genel Seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçildiğini ve partisinden istifa etme kararı aldığını belirtti.
KARKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇİYOR
Güzel, partisinden beklediği desteği göremediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:
"Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik."
Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, siyasi hayatına AK Parti’de devam edeceğini duyurdu.
MUSTAFA GÜZEL KİMDİR?
Mustafa Güzel, 1968 yılında Karkamış ilçesindeki Soylu Köyü’nde dünyaya geldi.
2021 yılından beri, plastik sanayi ile halı sanayi alanlarında iş yapan Mustafa Güzel, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Soylu Köyü’nde muhtar seçildi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde ise Mustafa Güzel Karkamış Belediye Başkanı seçildi.