Mustafa Keser ne kanserine yakalandı? Ünlü sanatçının sağlık durumu açıklandı

22 Aralık 2024 10:58 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:27

Mustafa Keser, katıldığı bir ödül töreninde kansere yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Mustafa Keser ne kanseri olduğu ve ameliyat olacağı tarih araştırılıyor. Ünlü sanatçıya Prostat kanseri teşhisi konuldu.

Usta sanatçı Mustafa Keser geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette yaptığı konuşmada kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirten usta sanatçı, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Mustafa Keser'in ne kanseri olduğu ve sağlık durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

MUSTAFA KESER NE KANSERİ, SAĞLIK DURUMU?

Mustafa Keser, yaptığı açıklamada kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

Yaklaşık 1 ay önce kendisine kanser teşhisi konulan usta sanatçı "Sağlık durumum gayet iyi, Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçının eşi, Nilüfer Keser'de bir süredir kanser tedavisi görüyor. Mustafa Keser önümüzdeki haftalarda ameliyat olacağını da belirtti.

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser 1 Ocak 1945 yılında Elazığ'ın Maden ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitim öğretimini burada tamamladıktan sonra liseyi Diyarbakır'da (Ziya Gökalp Lisesi) ve Sivas'ta (4 Eylül Lisesi) tamamladı.

Babasının müziğe olan ilgili sayesinde Mustafa Keser, küçük yaştan itibaren keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Liseden sonra eğitimine devam edememesi üzerine müziğe devam eden Mustafa Keser ilk önce İstanbul'a ardından ise İzmir'de çalışmaya başlamıştır.

İzmir'de elde ettiği başarılardan sonra burada yerleşmiş ve birçok ses ve saz sanatçısıyla birlikte çalışmıştır.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanarak 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev almıştır.

1982 yılında TRT tarafından düzenlenen yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak TRT İzmir Radyosu'nda bu sefer ses sanatçısı olarak görev almıştır.