Mustafa Yeneroğlu kimdir? İstanbul Milletvekili DEVA Partisi’nden istifa etti

26 Aralık 2024 20:08 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 20:32

DEVA Partisi kurucu üyelerinden ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Mustafa Yeneroğlu istifasını 2 Aralık’ta partisine ilettiğini dile getirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MUSTAFA YENEROĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

DEVA Partisi kurucu üyelerinden olan Mustafa Yeneroğlu, X hesabından yaptığı uzun açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Mustafa Yeneroğlu istifasına gerekçe olarak partisinin kuruluş ülkelerine ulaşmaktan uzak olduğunu ve parti içindeki temel sorunların seçimlerden sonra giderek kronikleştiğini dile getirdi.

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesi Almanya'nın Köln şehrine yerleşti.

Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Mustafa Yeneroğlu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı.

2015 ve 2018’de AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

DEVA Partisi kuruluşunda yer aldı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Mustafa Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.