Mustafa Yılmaz satrançta Magnus Carlsen'den puan alan ilk Türk oldu

16 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:51

45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 5. tur karşılaşmaları tamamlandı. GM Mustafa Yılmaz satrançta dünya birincisi Magnus Carlsen'le karşı karşıya geldi ve puan alan ilk Türk sporcu oldu. Aldığı puanın ardından Mustafa Yılmaz kimdir, ELO'su kaç gibi sorular gündeme geldi.

Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti

Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti

Macaristan'ın başkenti Budapeşte​'de düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre iyi bir açılış yapan milli takımımız sadece beşinci turda erkeklerde Norveç​, kadınlarda ise Polonya'ya 3-1 mağlup oldu.

GM Mustafa Yılmaz​ ise dünya bir numarası Norveçli GM Magnus Carlsen ile berabere kalarak, puan alan ilk Türk sporcu oldu.

SATRANÇ USTASI MUSTAFA YILMAZ​ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Yılmaz​, 5 Kasım 1992 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi.

7 yaşında satranca başlayan başarılı isim Genç Milli Takım'a katıldı.

Mustafa Yılmaz​, 2008 yılında Türk Milli Takıma seçilerek Almanya'nın Dresden şehrinde düzenlenen Satranç Olimpiyatları'na katıldı.

2009, 2017 ve 2022 yıllarında Türkiye Satranç Şampiyonu oldu.

2023 yılında Tata Steel Challengers turnuvasını +2700 ELO performansı, 9/13 puan ile ikinci sırada tamamladı.

2023 yılında FIDE World Cup'a katılmaya hak kazanan Mustafa Yılmaz​, 3. turda Amerikalı rakibine mağlup olarak kupadan elendi.

Mustafa Yılmaz​ FIDE Grand Swiss 2023 turnuvasında 6.5/11 ve 2753 ELO performansla 16. sırada tamamlayarak Kasım ayı ELO listesinde dünya 93.lüğüne yükseldi.

MUSTAFA YILMAZ​ KAÇ ELO?

16 Eylül 2024 tarihindeki güncel verilere göre Mustafa Yılmaz​ 2587 ELO puanı ile dünya sıralamasında 208 sırada yer alıyor.