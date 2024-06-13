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Mutfak Bahane isimli yemek programını Derya Taşbaşı sunuyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
13 Haziran 2024 18:05 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:05
Mutfak Bahane isimli yemek programını Derya Taşbaşı sunuyor

Hafta içi her gün 14.00 itibarıyla başlayan birbirinden lezzetli tarifler ve keyifli sohbetlerle dolu Mutfak Bahane yemek yarışmasını oyuncu Derya Taşbaşı sunuyor.

Büyük bir ilgiyle takip edilen Mutfak Bahane yarışması hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Beş farklı çiftin kendilerine özel tarifleri paylaştığı bu gündüz programını oyuncu Derya Taşbaşı sunuyor.

Mutfak Bahane isimli yemek programını Derya Taşbaşı sunuyor - 1. Resim

DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?

24 Mayıs 1985 yılında Almanya Mönchengladbach kentinde dünyaya gelen Taşbaşı, ilkokul ve ortaokul eğitimini Köln’de aldı.

Avrupa Birliği projesinde yer almak için 2004 yılında Türkiye’ye gelen Taşbaşı, projenin sonlanmasıyla Almanya’ya dönmeme kararı alıp Türkiye’de yaşamaya devam etti.

Üniversite hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüyle başlayan Derya Taşbaşı, bir dönem de Milano Domus Akademide okudu.

Oyunculuk ve sunuculuğa ilgi duyan Taşbaşı, Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde ilk kez kamera önüne çıkmasıyla oyunculuk kariyerine başladı. 2008 yapımı olan Recep İvedik 2 sinema filminde rol aldı.

2008 yılında BOSCH Oyunculuk Tasarım Yarışmasına katılan Taşbaşı, İçindeki Çocuğu Uyandır temasında ikinci oldu.

Haydi Spora isimli programın 295 bölüm sunuculuğunu yapan Taşbaşı, sonrasında Uçan Halı isimli programı sunarak dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden yayın yaptı.

Çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olan oyuncu, Türk Dansları isimli programın sunuculuğunu üstlenerek Türk Halk Oyunlarını tanıttı.

Mutfak Bahane isimli yemek programını Derya Taşbaşı sunuyor - 2. Resim

DERYA TAŞBAŞI OYNADIĞI FİLMLER

Arka Sıradakiler

Kanıt

Kolej Günlüğü

Ötesiz İnsanlar

Kırmızı Oda

Mutfak Bahane isimli yemek programını Derya Taşbaşı sunuyor - 3. Resim

DERYA TAŞBAŞI SUNDUĞU TV PROGRAMLARI

Haydi Spora

Uçan Halı 

Türk Dansları

Fotoğraf Okulu

Her Yer Türkiye

Show Dünyası

Mutfak Bahane

DERYA TAŞBAŞI NASIL ÜNLÜ OLDU?

İlk kez kamera karşısına Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisiyle çıkan oyuncu, Recep İvedik 2 sinema filmiyle isminden bahsettirdi.

DERYA TAŞBAŞI EVLİ Mİ?

Deniz İçmeli ile uzun süredir birlikte olan Derya Taşbaşı’nın bu yaz dünya evine girmesi bekleniyor.

Mutfak Bahane isimli yemek programını Derya Taşbaşı sunuyor - 4. Resim

DERYA TAŞBAŞI’NIN OKUDUĞU OKULLAR

Rhein Gymnasium Köln

İstanbul Teknik Üniversitesi

Domus Academy Milan 

Dialog Anlatım İletişim 

Kaynak: TGRT Haber
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