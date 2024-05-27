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Müzisyen ve oyuncu Eşref Ziya The İmam 2’de yer alacak! Eşref Ziya Terzi kimdir?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 17:36 - Güncelleme : 27 May 2024 17:38
Müzisyen ve oyuncu Eşref Ziya The İmam 2’de yer alacak! Eşref Ziya Terzi kimdir?

Eşref Ziya, The İmam filminin devamı niteliğinde olan Yeniden Başlamak’da yer alıyor. Eşref Ziya kimdir, Eşref Ziya aslen nereli?

Eşref Ziya, Öykü Çelik, Batuhan Ekşi, Ali Buhara Mete, Nazan Diper, Osman Alkaş ve Mehmet Ali Tuncer'in rol aldığı film, The İmam gibi sinema gündeminde büyük ses getirecek.

EŞREF ZİYA TERZİ KİMDİR?

20 Temmuz 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ziya, üniversite hayatına Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladı. 55 yaşında olan Eşref Ziya, mezun olduktan sonra Sarıyer Milli Gençlik Vakfı’nda ilçe başkanlığı yapmıştır.

Ziya, 2011 yılında AK Parti genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak aktif siyasete katılmayı tercih etmedi ve sanata yöneldi. Türkiye’nin ilk özel ulusal radyolarından Marmara FM’i kurarak ilk genel yayın yönetmeni oldu.

Evli ve üç çocuk babası olan Ziya, 2004 yapımı The İmam filminde rol almış ve 2024 yapımı The İmam’ın devamı olan Yeniden Başlamak filminde de yine ekran karşısına çıkacak.

Müzisyen ve oyuncu Eşref Ziya The İmam 2’de yer alacak! Eşref Ziya Terzi kimdir? - 1. Resim

EŞREF ZİYA ŞARKILARI NELER?

Şehadet Uykusu 
Ayrılana Dek
Sensiz
Söyle İstanbul 
Ne Hallerdeyim 
Kalksam ve Dirilsem 
Kabe Yollarına 
Sevda Dedim 
Yollar Senindir 
Şehide Ağıt

Müzisyen ve oyuncu Eşref Ziya The İmam 2’de yer alacak! Eşref Ziya Terzi kimdir? - 2. Resim

EŞREF ZİYA’NIN OYNADIĞI FİLMLER

2004 yapımı bir film olan The İmam filminde Emrullah rolünde yer alan Eşref Ziya, 2024 yılında The İmam’ın devamı olan Yeniden Başlamak filminde rol alacak.

EŞREF ZİYA ASLEN NERELİ?

20 Temmuz 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ziya, aslen Bayburtludur.

Kaynak: TGRT Haber
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