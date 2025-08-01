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 | Erdem Avsar

MYO Polislik başvurusu başladı mı kaç kişi alınacak?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2bin 500 öğrenci alımı için başvurular başladı.

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MYO Polislik başvurusu başladı mı kaç kişi alınacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:32

’ya yapacak adaylar, başvuru tarihlerini ve kaç öğrenci alınacağını araştırmaya koyuldu.

Resmi Gazete'de Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre başvuru detayları belli oldu.

MYO Polislik başvurusu başladı mı kaç kişi alınacak?

PMYO 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2 yıllık ön lisans eğitimi verilen Polis Meslek Yüksekokulları için 2-6 Ağustos tarihleri arasında başvurular alınacak.

Başvurular Polis Akademisi resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek yapılacak.

MYO Polislik başvurusu başladı mı kaç kişi alınacak?

PMYO 2025 KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Polis Meslek Yüksekokulu'na başvurularında 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından 2025 YKS 'den en az 200 ham taban ve üzeri puan alma şartı aranıyor.

Diğer adayların da 2025 YKS TYT'den en az 250 ham puan almış olmaları gerekiyor.

ETİKETLER
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