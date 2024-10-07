Nacional-Benfica maçı 9. dakikada durdu! Neden ertelendiği gündem oldu
Portekiz Premier Lig'inde 6 Ekim 2024 Pazar günü düzenlenen Nacional-Benfica maçı 9. dakikada yoğun sis sebebiyle durduruldu. Karşılaşmayı yöneten hakem Gustavo Correia mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica, Portekiz Premier Lig'in 8. haftası kapsamında dün Nacional deplasmanına çıktı.
Estadio de Madeira Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 9. dakikasında durduruldu ve ileri bir tarihe ertelendi.
Taraftarlar tarafından Nacional-Benfica maçının neden ertelendiği merak ediliyor.
NACİONAL-BENFİCA MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı Nacional-Benfica maçı yoğun sis nedeniyle 9. dakikada durduruldu.
Karşılaşmanın orta hakemi Gustavo Correira'nın talimatıyla oyuncular soyunma odalarına gitti.
Hakem Correira takımların soyunma odalarına gitmesinin ardından maçın ertelendiğini açıkladı.
NACİONAL-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Ertelenen Nacional-Benfica karşılaşmasının ne zaman oynanacağı Portekiz Futbol Federasyonu tarafından henüz açıklanmadı.
Karşılaşmanın milli aranın ardından ilerleyen günlerde lig takvimindeki bir boşlukta oynanması bekleniyor.