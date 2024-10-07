Nacional-Benfica maçı 9. dakikada durdu! Neden ertelendiği gündem oldu

07 Ekim 2024 10:24 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:42

Portekiz Premier Lig'inde 6 Ekim 2024 Pazar günü düzenlenen Nacional-Benfica maçı 9. dakikada yoğun sis sebebiyle durduruldu. Karşılaşmayı yöneten hakem Gustavo Correia mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu​ ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica​, Portekiz Premier Lig'in 8. haftası kapsamında dün Nacional deplasmanına çıktı.

Estadio de Madeira Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 9. dakikasında durduruldu ve ileri bir tarihe ertelendi.

Taraftarlar tarafından Nacional-Benfica maçının neden ertelendiği merak ediliyor.

NACİONAL-BENFİCA MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı Nacional-Benfica maçı yoğun sis nedeniyle 9. dakikada durduruldu.

Karşılaşmanın orta hakemi Gustavo Correira'nın talimatıyla oyuncular soyunma odalarına gitti.

Hakem Correira takımların soyunma odalarına gitmesinin ardından maçın ertelendiğini açıkladı.

NACİONAL-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Ertelenen Nacional-Benfica karşılaşmasının ne zaman oynanacağı Portekiz Futbol Federasyonu tarafından henüz açıklanmadı.

Karşılaşmanın milli aranın ardından ilerleyen günlerde lig takvimindeki bir boşlukta oynanması bekleniyor.