Nadal tenisi bıraktığını açıkladı! 22 Grand Salam şampiyonluğu bulunuyor

10 Ekim 2024 13:30 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:49

Dünyaca ünlü tenis sporcusu Rafael Nadal emekliliği hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın ardından Nadal tenisi bıraktı mı sorusu gündeme geldi. Nadal'ın tenisi bırakacağı tarih belli oldu.

Dünyanın en çok Grand salam kazanan ikinci tenisçisi olan Rafael Nadal​ emekliliği hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

22 Grand Salam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki İspanyol raketin açıklamasının ardından vatandaşlar Nadal tenisi bıraktı mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

NADAL TENİSİ BIRAKTI MI?

Nadal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2024 Kasım ayında İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek olan Davis Kupası Finalleri'nin ardından tenisi bırakacağını belirtti.

Farklı dillerde yazdığı "Herkese çok teşekkürler" mesajıyla emeklilik​ tarihini açıklayan İspanyol raket, sakatlıklarının kendisini sınırladığı için bu kararı aldığını belirtti.

Kariyerinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdiği Davis Kupası için ise bu vedayı daha anlamlı kılacağını belirtti.

NADAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rafael Nadal Perera, 3 Haziran 1986 yılında İspanya'nın Mallorca adasında dünyaya geldi.

İlk kez 17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master Series turnuvasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kariyeri boyunca 22 Grand Salam kazanan 38 yaşındaki raket 2008 yılında düzenlenen olimpiyatlarda tekler kategorisinde altın, 2016 yılında ise bronz madalya kazandı.

Aynı zamanda 2016 yılında çiftler kategorisinde olimpiyatlarda altın madalya aldı.