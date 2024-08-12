Naim Süleymanoğlu'nun halterde olimpiyat rekoru, 2024 Paris'te 60 kiloda hala kırılmadı

12 Ağustos 2024 16:04 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:04

Dünya ve Türk halter tarihinin efsane sporcuları arasında yer alan "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesinin ardından gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından Naim Süleymanoğlu'nun rekorunun kırılıp kırılmadığı merak ediliyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU KIRILDI MI?

1988 yılında düzenlenen Seul Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Naim Süleymanoğlu 60 kiloda mücadele ederken 6 dünya ve 9 olimpiyat rekoru kırdı.

Ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlası 190 kilo kaldırarak "Dünyanın en iyi haltercisi" ödülünü kazandı.

Silkmenin yanı sıra Koparma'da da 152,5 kilo kaldırarak toplamda 342,5 kiloya ulaşım dünya ve olimpiyat rekorlarını da kırdı.

Aynı zamanda Türkiye'nin güreş dışında ilk altın madalyayı kazanan sporcusu olarak da tarihe geçti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da Naim Süleymanoğlu'nun rekoru kırılamadı.

61 kilo erkeklerde Çinli sporcu Li Fabin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 60 kiloda toplam 310 kg kaldırdı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ ALTIN MADALYA ALDI?

Naim Süleymanoğlu Olimpiyat Oyunları'nda 1998 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atalanta olmak üzere üst üste 3 altın madalya aldı.

Halter Dünya Şampiyonası'nda ise koparmada 1983 Moskova, 1985 Sodertalje, 1986 Sofya, 1989 Atina, 1991 Donaueschingen, 1993 Melbourne, 1994 İstanbul ve 1995 Çin olmak üzere 8 altın madalya kazandı.

Dünya Şampiyonası'nda silkmede ise yine aynı yıllarda 1983 Moskova Olimpiyat Oyunları hariç 8 altın madalya kazandı.

1983 Moskova Olimpiyat Oyunları'nda ise üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Cep Herkülü'nün Avrupa Şampiyonası'nda aldığı madalyalar şöyle:

1994 Sokolov, Çekya - Koparma Altın - Silkme Altın

1995 Varşova, Polonya - Koparma Gümüş - Silkme Altın

2000 Sofya, Bulgaristan - Koparma Bronz