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 | Hüseyin Bahcivan

Napoli başkanı kim? Osimhen transfer süreci hala devam ediyor

Galatasaray'ın Osimhen'i transfer etmek için çalışmaları hala devam ediyor. Napoli ile bir türlü anlaşamayan sarı-kırmızılılar, transferi bu hafta noktalamak istiyor. Transferin uzamasının ardından Napoli başkanının kim olduğu gündeme geldi.

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Napoli başkanı kim? Osimhen transfer süreci hala devam ediyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 09:34

Geçtiğimiz sezon 'da forma giyen Nijeryalı yıldız , gösterdiği performans ile hem taraftarın hem de teknik ekibin beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılılar sezonun sona ermesinin ardından Osimhen için çalışmalarına başlamıştı. Nijeryalı yıldız Galatasaray'a gelmeyi kabul ederken, ile olan görüşmeler ise hala devam ediyor.

75 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Osimhen'in transferi için Galatasaray, Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor. Napoli ile olan görüşmelerin uzamasının ardından taraftarlar tarafından Napoli başkanının kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Napoli başkanı kim? Osimhen transfer süreci hala devam ediyor

NAPOLİ BAŞKANI KİM?

Napoli Başkanı İtalyan film yapımcısı Aurelio De Laurentiis'dir.

Napoli başkanı kim? Osimhen transfer süreci hala devam ediyor

AURELİO DE LAURENTİSS KİMDİR, SERVETİ?

Aurelio de Laurentiss, 24 Mayıs 1949 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi. Film yapımcısı olan Laurentiss, 2004 yılında Napoli'nin iflas etmesi üzerine takımı satın aldı.

Napoli finansal olarak yaşadığı problemlerden sonra İtalya'nın üçüncü ligi olan Serie C1'e düşürülmüştü. Kulübün tekrardan finansal istikrarını sağlama hedefi ile satın alan Laurentiss, 3 yıl içerisinde Napoli'yi tekrardan 'ya yükseltti.

Laurentiss yönetiminde Napoli, Serie A'da ise ilk birkaç yılı orta sıralarda tamamladıktan sonra 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılmaya hak kazandı. Laurentiss'in yönetiminde kulüp 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında ise Serie A'yı kazandı.

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